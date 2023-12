RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, ganhou uma cadeira de rodas nessa sexta-feira (22). A novidade foi compartilhada pela filha do músico, Isabella Aglio, que posou ao lado do pai em um quarto do Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.

O equipamento foi doado ao músico por uma empresa. "Gratidão eterna à Ottobock e sua equipe por todo o suporte que tem nos dado!", agradeceu a filha de Mingau nas redes sociais.

No início do novembro, Isabella abriu uma vaquinha virtual para custear tratamento de saúde do baixista. Uma das metas da campanha de arrecadação era conseguir R$ 15 mil para comprar a cadeira de rodas.

Com a doação, a família vai usar agora o dinheiro na compra de luvas robóticas e na terceira cirurgia, a da colocação de uma prótese craniana. A meta da vaquinha é de R$ 600 mil e já foram arrecadados R$ 298 mil até o dia 22 de dezembro.

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, véspera de completar 56 anos, quando estava em Paraty, no Rio de Janeiro. Integrante do Ultraje a Rigor desde 1999, o baixista levou um tiro dentro do próprio carro, quando estava acompanhado de um amigo.

Tags:

Mingau