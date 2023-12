SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro desde o último domingo (17). De acordo com seu filho, Yann Hatchuel, a artista foi diagnosticada com uma infecção bacteriana.

Alencar está no centro de terapia intensiva da Clínica São Vicente.

"O estado ainda está agudo, estão fazendo exames", disse Hatchuel ao Globo. "A resposta é muito lenta, mas não está piorando."

Ele ainda afirma que a atriz operou a coluna há mais de um mês, o que pode ter ajudado na infecção. "Às vezes acontece, depois de uma cirurgia, quando você abre espaço. Ela começou a sentir muita dor, mas achava que era dor muscular ou outra coisa. Como ela não tinha certeza do que era, foi para o hospital, porque realmente estava piorando."

Ainda segundo o filho, Claudia Alencar está com o braço muito inchado, mas é acompanhada constantemente de amigos e familiares no hospital.

A atriz está afastada da televisão desde 2017, quando fez uma participação breve na novela "Rock Story", da Globo. Ela está prevista para voltar à mídia em "Beleza Fatal", a primeira novela produzida pela HBO Max.