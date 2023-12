SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Christopher Landon anunciou neste sábado (23) que deixou a produção de "Pânico 7". No X, o antigo Twitter, o cineasta escreveu que saiu da direção da sequência há algumas semanas.

Ele não citou a demissão da atriz Melissa Barreira, protagonista dos últimos dois capítulos da série e que saiu do longa por comentários pró-Palestina. Mas Landon declarou que o projeto foi um sonho que se tornou um pesadelo e que lamenta por todos os envolvidos.

"Isso deve desapontar alguns e alegrar outros. Era um sonho que se tornou um pesadelo" escreveu Landon na rede social. "Meu coração ficou partido por todos os envolvidos. Todos. Mas está na hora de seguir em frente."

O cineasta ainda escreveu que espera que o legado da franquia criada por Wes Craven e o roteirista Kevin Williamson continue diante do que define como um mundo dividido.

A saída de Christopher Landon é apenas mais um capítulo turbulento na produção da sequência. No fim de novembro, foi confirmado que a produtora Spyglass demitiu Barrera por comentários que avaliou como antissemitas da atriz sobre a guerra entre Israel e o Hamas, feitos em outubro. Na mesma semana, a atriz Jenna Ortega confirmou que deixou a franquia.

As duas atrizes atuaram nos papéis principais dos últimos dois longas de "Pânico", lançados em 2022 e este ano. A dupla até substituiu Neve Campbell no protagonismo do episódio mais recente, "Pânico 6", após a atriz decidir não retornar para a produção por questões de contrato.

Na época da demissão de Barrera, Landon chegou a publicar no X uma mensagem com o emoji de coração partido e o comentário "Tudo é triste. Parem de gritar", mas deletou pouco minutos depois.

A franquia agora segue apenas com o roteirista James Vanderbilt, que escreveu os últimos dois filmes e trabalha em "Pânico 7". A continuação ainda não tem previsão de lançamento nos cinemas.