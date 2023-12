RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Coldplay, Harry Styles, Ed Sheeran e Elton John fizeram grandes turnês em 2023, mas nenhum deles conseguiu chegar perto de Renaissance World Tour. Sim, o mega projeto, inspirada no álbum de mesmo nome lançado em julho do ano passado, deu a Beyoncé a liderança isolada no ranking da Billboard americana das turnês mais lucrativas com base no faturamento em dólar, no comparecimento de fãs e na quantidade de shows.

Taylor Swift protagonizou uma das principais turnês pelo mundo em 2023, a "The Eras Tour", que de acordo com as mídias especializadas, ultrapassou a US$ 1 bilhão, mais de R$ 5 bilhões, em receitas. Apesar do alto faturamento, como os números do projeto ainda não foram oficialmente consolidados, ela ficou de fora da lista.

A Renaissance World Tour vendeu 2,7 milhões de ingressos. Ela arrecadou outros US$ 9,3 milhões, um pouco mais de R$ 43 milhões e mais 53,2 mil ingressos vendidos em Kansas City em 1º de outubro. O desempenho atingiu a maior soma anual para um artista na História do Boxscore, desde meados da década de 1980. Além disso, a turnê de Beyoncé é a sétima de maior bilheteria nos arquivos da Billboard.