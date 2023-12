ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT já começou a pré-produção de sua próxima novela infantil. Prevista para estrear no segundo semestre de 2024, logo após o término de "A Infância de Romeu e Julieta", o folhetim será baseado no livro "O Jardim Secreto".

Desde o início de dezembro, crianças de agências de publicidade ou que têm desejo de serem atores e atrizes são recebidos no SBT para gravarem testes de imagem e atuação. Os trabalhos são comandados pela equipe do diretor Rica Mantoanelli, diretor de teledramaturgia do SBT.

A ideia é ter todo o elenco infantil definido pouco depois do Carnaval, por volta do mês de março. Ainda não está definido qual será o nome da novela ou se a emissora manterá o original.

O Jardim Secreto é um livro infantil da autora inglesa Frances Hodgson Burnett, primeiramente publicado completo em 1911. A obra, adaptada para o cinema em 1919, 1949, 1993 e 2020, é considerada a mais importante de Burnett (1849-1924), autora também do clássico "O Pequeno Lorde", pois seria o primeiro livro no qual um garoto e uma garota são os personagens principais na literatura infantil.

"O Jardim Secreto" conta a história de Mary Lennox, uma menina cujos pais morrem num surto de cólera na Índia. Ela é enviada para viver na Inglaterra com um tio misterioso -tão misterioso quanto o jardim e a própria mansão onde passa a morar. Lá ela descobre a existência de uma outra criança na casa: seu primo Colin, um menino que aparenta estar muito doente.