RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Kayky Brito continua se recuperando do atropelamento que sofreu no início da setembro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De vez em quando, o ator compartilha com seguidores a sua rotina e, recentemente, ele resolveu falar sobre um dos presentes que ganhou neste Natal: estar bem para a chegada de 2024.

Kayky publicou um vídeo com a retrospectiva de seu 2023. Ele reuniu a família e exibiu os momentos ao lado dos parentes e, claro, mostrou também como foi o desenvolvimento ao longo dos meses do filho, Kael, de 2 anos, fruto de seu casamento com a jornalista Tamara Dalcanale.

Além disso, o ator fez um compilado com trechos do processo de recuperação do acidente e algumas aventuras esportivas. O irmão Sthefany Brito demonstrou gratidão pelo carinho dos fãs.

"Foi um ano com muitas histórias, e que a sua tenha sempre um final feliz nesta vida. Eu desejo alegria sempre e que possamos alcançar nossos sonhos", escreveu na legenda da publicação

Tags:

Ator | Atropelamento | Kayky brito | Rio de Janeiro