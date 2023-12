SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Angélica, Eliana e Xuxa falaram sobre pressão estética no último episódio de "Angélica: 50 & Tanto". No trecho exibido no Fantástico (Globo) deste domingo (24), o trio discutiu temas como amizade, rivalidade feminina e maternidade.

"Temos uma relação bacana com o tempo. Olhando cada uma de nós, a gente tá em paz com o tempo", começou Angélica. Questionada pela apresentadora sobre ter feitos loucuras estéticas, Eliana respondeu "muitas".

Com 23, Eliana disse ter colocado silicone e feito uma lipoaspiração. "Quando começou essa história de botox, publicamente me pichavam muito, dizendo que eu fazia muito botox, muito isso, muito aquilo... Qual o problema? Faço mesmo, gosto e tá tudo bem", falou.

"Para mim, ninguém precisa dizer: 'você tá velha'", disse Xuxa. "Eu sei a idade que eu tenho, eu sei o quanto eu estou velha, eu sei as rugas que tenho, sei os defeitos."

"A gente sabe mais do que qualquer um", complementou Eliana.

Xuxa afirmou que, se não tivesse trabalhado tão cedo com imagem em sua vida, talvez não se cobrasse tanto. "Não estou nem aí para o que as pessoas estão falando. Estou falando de mim."