SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maíra Cardi, 40, e Thiago Nigro, 33, celebraram neste domingo (24) (24) um casamento civil.

Thiago afirmou que os dois se casaram em comunhão total de bens. "Não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil e carregada de julgamentos", afirmou o influenciador conhecido como Primo Rico.

Eles já haviam feito uma cerimônia de casamento em agosto. A festa contou apenas com amigos próximos e familiares do casal e aconteceu em Amparo, no interior de São Paulo.

Maíra e Thiago assumiram um relacionamento em março deste ano. O casal tornou o namoro público cerca de cinco meses após o fim do casamento de Maíra e Arthur Aguiar.