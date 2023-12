SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leticia Cazarré e seu marido, o ator Juliano Cazarré, aguardam o nascimento de seu sexto filho. Mas a descoberta da gravidez foi um baque para o casal, revelou Letícia à revista Caras, pois ela tinha acabado de ser diagnosticada com burnout.

O burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um transtorno com sintomas como exaustão extrema, estresse e esgotamento físico ligados a situações desgastantes no trabalho. Ela acomete 30% dos cerca de 100 milhões de trabalhadores brasileiros, segundo números da Isma, a International Stress Management Association.

"Nos primeiros dias, em vez de sentir aquela alegria de uma nova vida que chega, eu senti muita preocupação, fiquei pensando se iria dar conta, se meu corpo iria aguentar", explicou Leticia à Caras.

O burnout parental não é um diagnóstico clínico que possa figurar na ficha médica de qualquer pessoa, mas muitos psicólogos o reconhecem como um subtipo do burnout, um fenômeno relacionado ao trabalho hoje reconhecido pela OMS (Organização Mundial de Saúde) como uma síndrome.

Leticia e Juliano são casados e pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, 4, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1. Eles aguardam o nascimento de um menino, Estevão.

Ela explicou que, como parte do tratamento, buscou descansar mais. "Eu dormia quatro horas por noite há meses e, durante o dia, era intenso, com os filhos para cuidar, todas as demandas que uma família grande tem. E, aí, meu corpo foi melhorando, a mente também e fui me sentindo mais eu mesma. Agora, acho que vai dar tudo certo", falou na entrevista.

O casal passou por um 2023 turbulento, com idas e vindas no hospital. A filha caçula, Maria Guilhermina, foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia raríssima antes mesmo do nascimento. Em menos de dois anos de vida, ela passou por várias cirurgias e tratamentos contra a doença.

Pais devem ficar atentos para sinais como fadiga, irritabilidade, mudanças no sono, apetite e humor, além de dores corporais diversas. O que diferencia o burnout parental é a gravidade desses sintomas e até que ponto eles estão afetando o dia a dia da pessoa, segundo Jennifer Yen, psiquiatra da UTHealth Houston.