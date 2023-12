SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Roberta Miranda, 67, se envolveu num acidente de trânsito e machucou a cabeça e o ombro após uma batida em outro carro. Pelas redes sociais, a artista deu mais detalhes do "grande susto", mas disse que está bem.

"Obrigada pelas orações e energia positiva. Gratidão. O susto foi grande", postou ao mostrar em foto e vídeos o estado de seu veículo após a colisão.

"Realmente é Deus, pois o cara bateu no meu carro e eu bati a cabeça no volante. Só para tranquilizar os fãs, o cara arrebentou o carro dele no meu atrás e o carro estava parado. Mas já tomei remédios", explicou.

Pelos comentários da postagem, amigos famosos se solidarizaram, como Lisa Gomes e Nany People. "Ainda bem que você está bem", disse Leda Nagle.