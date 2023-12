SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira, dia 25, o chef de cozinha Bill Granger, aos 54 anos. Autor de 14 livros de culinária, o australiano ficou famoso por ser um cozinheiro autodidata, que criou receitas inusitadas de café da manhã, e por abrir 19 restaurantes em vários países, como Japão, Coreia do Sul e Inglaterra. A causa da morte não foi revelada.

Granger morreu de forma pacífica e com a família o seu redor num hospital em Londres, diz publicação feita em seu Instagram.

"Ele será lembrado como o ?rei do café da manhã? por transformar comida despretensiosa em algo especial e por estimular o crescimento da alimentação informal e comunitária australiana em todo o mundo", diz o texto em seu perfil.

Granger também protagonizou séries de TV sobre sua culinária, como "Bill's Kitchen: Notting Hill" e "Bill's Food", que tem 4 temporadas.

Granger deixou sua mulher, Natalie Elliott, com quem construiu seus restaurantes, e as três filhas que teve com ela.