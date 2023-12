SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A página oficial da Casa Branca, nos Estados Unidos, divulgou na manhã desta quarta-feira (27) um número de telefone para quem quiser entrar em contato com o presidente americano, Joe Biden, 81, por meio de mensagens de texto. "Ligue e mande um bipe se quiser falar com o Presidente Biden", diz a publicação, acompanhada pelo número e uma imagem do democrata.

Ao ligar para o número indicado, a voz de Biden informa que ele apenas responde a textos enviados. A iniciativa acabou por gerar piadas ao mandatário, sobretudo pelo fato de ele ter usado o termo "bipe". "Mandar bipe para ele? Que isso? Não estamos em 1992", postou outro. "Pager? Sério", disse outro seguidor.

O pager, também conhecido como bipe, era um dispositivo que se tonou conhecido no Brasil e no mundo nas décadas de 1980 e 1990. Cada um deles tinha um código que era utilizado para poder enviar mensagens.

Era preciso ligar numa central, falar com um atendente e ditar o texto que gostaria de mandar a alguma pessoa. Com o passar dos anos, o dispositivo foi ganhando mais popularidade, já que cabia na palma da mão e demonstrava uma alta tecnologia para a época pré-celular. Hoje virou peça de museu.