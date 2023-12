SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simaria tem sido especulada como um dos nomes que deverão fazer parte do Camarote do Big Brother Brasil 24. A divulgação dos participantes vai acontecer no próximo dia 5 de janeiro.

Na manhã desta quinta-feira (28), a artista continuava a ser um dos assuntos mais comentados na rede social X (antigo Twitter). Sem desmentir, ela se pronunciou. "Estamos nos Trending Topics, adoro", escreveu.

Vinhetas que seriam vazamentos da Globo já até têm caído nas redes. Simaria seria a primeira participante confirmada. Desde que rompeu com a irmã, Simone Mendes, ela não apresenta trabalhos novos.

Na última semana, Boninho, o diretor do reality show, instigou a curiosidade de internautas após publicar um vídeo com dicas sobre quem podem ser os participantes.

Por meio do Instagram, ele mostrou cards com desenhos que remetem aos nomes. Entre as imagens, estava um avião, um cozinheiro e uma mulher segurando um microfone. A publicação agitou as redes sociais.

"Vamos começar uma brincadeira de adivinha? Eu arrumei um jeitinho para dar umas dicas para vocês", disse ele. O público sugeriu que entre os nomes estariam Chico Moedas e Gkay.