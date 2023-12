SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Marcius Melhem fez uma publicação nas redes sociais dizendo que só quem começa a ver a morte como um alívio pode entender as motivações daqueles que tiram a própria vida.

O comentário foi feito um dia depois que Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, foi encontrado morto em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. O antigo youtuber e apresentador da MTV tinha 37 anos. De acordo com a polícia, a causa da morte foi suicídio.

"Quem vê assim segue julgando, linchando e se saciando em ajudar a matar o outro. Seja socialmente, profissionalmente ou literalmente. São muitos gatilhos", escreveu ele. "Mas não vencerão. Eu decidi viver e lutar. Para depois contar tudo. Tudo."

Em entrevista recente, Marcius Melhem diz que passou a entender a mente de um suicida depois de ter sido alvo de acusações de assédio.

O caso veio à tona a partir de uma reportagem da Folha de S.Paulo publicada em outubro de 2020 na coluna Mônica Bergamo, quando a advogada Mayra Cotta, que representa o grupo de mulheres, acusou Melhem de assediar moral e sexualmente atrizes da Globo.

Em agosto, o humorista Marcius Melhem se tornou réu sob acusação de assédio sexual contra três mulheres no caso. Ele, no entanto, nega as acusações e diz que as atrizes só o acusaram por não terem conseguido trocas de favores profissionais na TV Globo.

"Vou seguir lutando e mostrando que mentiram sobre mim. As pessoas já acordaram. As provas estão aí. Que os que não aguentaram a pressão disso aqui consigam descanso ?e algum respeito? em outro plano", escreveu ele nas redes sociais.

COMO AJUDAR QUEM PENSA EM SE SUICIDAR

O CVV (Centro de Valorização da Vida) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Se você está em busca de ajuda, ligue para 188 (ligação gratuita) ou acesse o site.