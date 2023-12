SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Blogueirinha recorreu às redes sociais para pedir desculpas por publicar uma foto ao lado do empresário Rodrigo Branco. Em 2020, o famoso guia de turismo de celebridades em Orlando surpreendeu amigos e seguidores ao fazer pronunciamentos racistas contra a apresentadora e jornalista Maju Coutinho e a médica Thelma Assis.

"Oi, gente, vim aqui esclarecer as últimas situações que aconteceram. Queria começar me desculpando e dizer que entendo a gravidade da situação. Eu vim com cinco amigos passar o Natal aqui em Orlando e fui para uma festa que tinham 200 pessoas, e não conhecia quase ninguém", começou.

"Eu já apaguei a foto e gostaria de reforçar que não compactuo com as opiniões das pessoas que estavam lá. Espero que entendam. Para mim, está servindo de lição", encerrou.

Em março de 2020, em conversa via live de Instagram com a influenciadora digital Ju de Paulla, Branco disse que "torcer por Thelma (no BBB] é racismo", e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".

Ele também comentou sobre Maju. "É a mesma coisa que falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", afirmou. "Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado."

A repercussão das falas foi negativa, e momentos depois o empresário recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Em vídeo, ele disse: "Várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. [...] É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar. Queria falar uma coisa e falei totalmente outra, fui totalmente racista", disse à época.