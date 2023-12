ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Band acertou nesta quinta-feira (28) os direitos de transmissão da Copa das Nações Africanas 2024, que começa no próximo mês de janeiro, na Costa do Marfim. A exibição será exclusiva no Brasil.

Ao todo, os 52 jogos do torneio poderão ser acompanhados na íntegra através das plataformas digitais do canal, como o aplicativo Bandplay, o site Band.com.br e no canal no YouTube Esporte na Band.

Algumas partidas do torneio de seleções da África também serão exibidas no BandSports, o canal esportivo do grupo na TV por assinatura. Jogos decisivos serão exibidos em TV aberta.

Será a segunda vez que a Band vai mostrar uma Copa Africana de Nações. Em 2022, de surpresa, a emissora adquiriu os direitos da competição sem alarde, e conseguiu um grande êxito em audiência.

Na média da Grande São Paulo, principal mercado de televisão do país, a Copa das Nações Africanas teve média geral de 4 pontos de audiência.

A final, em jogo vencido pelo Senegal contra o Egito, conseguiu picos de 8 pontos na capital paulista. Com o resultado, a partida conseguiu vencer Record e SBT, e perdeu apenas para a Globo, segundo o Ibope. Cada ponto equivale a 207 mil espectadores.

A Copa das Nações Africanas 2024 começa em 13 de janeiro e vai até 11 de fevereiro de 2024. O evento aconteceria inicialmente em julho, mas houve mudança de data por mudanças climáticas no país-sede. A seleção de Marrocos, quarta colocada na última Copa do Mundo, é a favorita para ganhar o título.