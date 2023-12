ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecida por ser modelo e atriz, além de filha de Luiza Brunet, Yasmin Brunet procurou coachs de comportamento para entrar preparada no BBB 24, que estreia no próximo dia 8, na Globo.

Com medo de ser cancelada e dar opiniões erradas, Yasmin recorreu a pessoas que entendem de assuntos mais delicados, como diversidade e direitos dos LGBTQIA+ e negros.

A equipe da modelo conseguiu fechar com alguns deles, e a famosa tem tido aulas desde o início deste mês.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista e influenciador Muka, e confirmada pela reportagem. Yasmin entende que parte do público lhe vê como uma pessoa fútil, como uma patricinha. Sua ideia é mudar essa percepção que a sociedade tem.

Yasmin Brunet está cotada para o BBB já faz alguns anos. Seu nome aparecia em listas desde 2021, pelo menos. Dessa vez, com a procura de profissionais, a pista de que ela entrará ficou forte.

Na última semana, Boninho, o diretor do reality show, instigou a curiosidade de internautas após publicar um vídeo com dicas sobre quem podem ser os participantes.

Por meio do Instagram, ele mostrou cards com desenhos que remetem aos nomes. Entre as imagens, estava um avião, um cozinheiro e uma mulher segurando um microfone. A publicação agitou as redes sociais.

"Vamos começar uma brincadeira de adivinha? Eu arrumei um jeitinho para dar umas dicas para vocês", disse ele. O público sugeriu que entre os nomes estariam Chico Moedas e Gkay.