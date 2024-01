ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O rapper americano Snoop Dogg vai estrear em uma nova função em 2024. O cantor foi anunciado nesta segunda (1) pela NBC como um nome importante para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em julho.

Dogg está escalado para oferecer sua visão sobre o que está acontecendo na França durante as disputas, e será visto explorando pontos importantes do país, além de entrevistar competidores dos Estados Unidos.

"Cresci assistindo às Olimpíadas e estou emocionado ao ver os atletas incríveis trazerem seu melhor jogo para Paris. É uma celebração de habilidade, dedicação e busca pela grandeza", disse Snoop Dogg, em comunicado divulgado pela NBC.

"Teremos competições incríveis e, claro, vou trazer aquele estilo Snoop para a mistura. Serão as Olimpíadas mais épicas de todos os tempos, então fique ligado e mantenha tudo trancado", concluiu o cantor.

O artista por trás de sucessos como "Gin and Juice" e "Drop It Like It's Hot" não é um nome muito ligado à programação esportiva, mas a NBC o contratou para testar novas ideias para sua cobertura no horário nobre e atrair o público mais jovem.

Nos Estados Unidos, a NBC, que é do conglomerado de entretenimento Comcast, prometeu transmitir todas as competições das Olimpíadas ao vivo seja pela TV tradicional, seja pelo streaming.