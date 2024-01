ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ESPN está comemorando os seus resultados de audiência em 2023. O canal esportivo da Disney conseguiu subir seus índices em relação a 2022, e obteve seu recorde histórico desde que chegou ao Brasil, nos anos 1990.

Segundo dados de audiência obtidos pelo F5, os canais alcançaram cerca de 7,6 milhões de domicílios, registrando um aumento de 4% em relação a 2022. Os índices são referentes ao Ibope PNT da TV paga. Cada ponto equivale a 180 mil indivíduos.

O futebol ao vivo foi um dos principais fatores para o aumento geral de audiência. A considerar apenas a modalidade, o crescimento foi de 21% em relação ao ano anterior e alcançou mais de 5,7 milhões de domicílios.

O bom resultado foi alcançado graças a cobertura da Libertadores e Sul-Americana, além dos principais torneios nacionais da Europa, como a Premier League, da Inglaterra, e a La Liga, da Espanha.

Além disso, os programas jornalísticos e de debate tiveram um substancial incremento de telespectadores. Destaca-se o Linha de Passe, tradicional mesa redonda da emissora, que em 2023 teve um aumento de 16%.

O programa, inclusive, registrou as duas maiores audiências da história do programa no ano passado, com 5 pontos de audiência, algo incrível para a TV por assinatura.

Ao longo do ano, foram diversos os marcos da ESPN com a audiência. A Libertadores, por exemplo, teve aumento de 5% na audiência. Somente com a semifinal entre Palmeiras e Boca Juniors, exibida com exclusividade pela emissora, foram quase dois milhões de domicílios alcançados.

Outras modalidades também apresentaram crescimento notável ao longo do ano, como o caso do tênis. O US Open foi um dos casos, com aumento de 33% de audiência. Em Roland Garros, a semifinal com a brasileira Bia Haddad em quadra se tornou a partida da modalidade mais assistida da história da ESPN.

Os esportes americanos também foram bem. Na NBA, a temporada regular de 2022/2023 da liga de basquete teve um aumento de 22% dos telespectadores. Já a NFL, liga de futebol americano, registrou um crescimento de 12%.