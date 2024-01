SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha de João Carreiro prestou uma homenagem ao pai, morto aos 41 anos na última quarta-feira (3). Caru Comparin Corrêa disse que o músico era a sua pessoa favorita no mundo e relembrou momentos ao lado do sertanejo.

"Você sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. Todos nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. Espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro, disse. "Sei que eu nunca fui muito de demonstrar, mas todos os passeios de carro em que você viu se eu tinha acertado as notas e me deu bronca por fazer a oitava são especiais para mim. Guardarei para sempre você em mim."

A jovem ainda postou uma foto em que recebe um beijo de Carreiro. Natural de Cuiabá (MT), ele passou por um procedimento para implantar uma válvula no coração por sofrer de um prolapso da válvula mitral, condição que torna irregular o batimento cardíaco e causa palpitações e falta de ar.

O músico fez sucesso durante a dupla ao lado Capataz, que durou até 2014.