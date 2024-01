SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espetáculo "Vem Sonhar", da dupla Patati e Patatá, faz estreia de sua temporada em São Paulo neste sábado (5) em circo no bairro do Tatuapé, na região sudeste da cidade.

Inspirados na série exibida em TVs abertas e fechadas do Brasil, os artistas misturam números circenses em acrobacias, malabarismo e mágica ao vivo com canções de sucessos dos palhaços. Os personagens interagem com o público nas sessões, que acontecem nos finais de semana e feriados, às 14h30, às 17h e às 19h30.

O show conta a história de Rinaldini, um jovem que mantinha o sonho de ser um grande mágico desde criança. Com sua criatividade, além de lápis e papel, cria dois personagens: Patati e Patatá.

Existem sessões inclusivas no primeiro domingo do mês, às 14h30, que contam com a participação de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e têm o volume do som reduzido para aqueles com sensibilidade sensorial.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente online, pelo Sympla, ou na bilheteria física no circo. As entradas inteiras variam entre R$ 70, no setor lateral, e R$ 200, no camarote central. O espetáculo fica em cartaz até 13 de fevereiro.

PATATI PATATÁ: "VEM SONHAR"

Quando De 6 de janeiro a 13 de fevereiro, com sessões às 14h30, às 17h e às 19h30

Onde R. Uriel Gaspar, 149, Belenzinho, região central

Telefone (11) 99440-8846

Preço A partir de R$ 70 (inteira)

Classificação Livre