SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um sobrado de 1944 virou o lar de dez gatinhos para adoção no Mi&Mo, novo cat café no Paraíso, bairro da zona sul de São Paulo.

O público pode interagir com os bichanos em um pátio a céu aberto --paga-se R$ 15 por meia hora. Referências aos felinos também surgem em quadros na decoração, em detalhes nos copos em que são servidos cafés de grãos especiais e no queijo quente (R$ 15), feito no pão com formato de gato.

Na cafeteria, que fica em um espaço separado, é possível provar itens como bolos de maçã (R$ 10) e de cenoura com cobertura de chocolate (R$ 10), palha italiana (R$ 10) e porção de mini pão de queijo (R$ 12).

Para beber, são servidos cafés em diferentes métodos de extração, como filtrado (R$ 8) e expresso (R$ 8), e bebidas geladas, como refresco de frutas vermelhas (R$ 15) e cold brew (R$ 10).

A casa foi inaugurada no fim de outubro pelos sócios Talita Diniz e Bruno Tomaz, que trabalhavam juntos e largaram o mundo corporativo para abrir o cat café. O nome do endereço é uma homenagem a Mimi e Momo, gatinhos resgatados e adotados por Talita.

Os bichanos, que têm no Mi&Mo um lar temporário, são da ONG Enquanto Houver Chance.

MI&MO

Onde R. Coronel Oscar Porto, 400, Paraíso, região sul

Link https://www.instagram.com/miemo_gatocafe/