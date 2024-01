RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Nick Carter falou pela primeira vez sobre a morte de uma de suas irmãs nesta quinta-feira (4). O integrante da banda Backstreet Boys compartilhou uma foto ao lado de Bobbie Jean Carter, quando os dois eram crianças, e desabafou sobre o luto da perda de um parente próximo.

"Talvez leve uma vida inteira para processar completamente as perdas que a minha família enfrentou com o passar dos anos., e a mais recentemente, com a morte repentina de nossa irmã Bobbie Jean", escreveu o músico sobre a maquiadora e stylist, de 41 anos. "Meu coração está partido".

Nick Carter agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio e fez um alerta. "Somos lembrados novamente de que a vida é preciosa, efêmera, e que precisamos celebrar o tempo que temos com aqueles que amamos. Eu sei que ela finalmente está em paz com Deus. Te amo BJ", completou.

Ao site Us Weekly, uma fonte próxima contou sobre uma possível causa da morte de Bobbie, no dia 23 de dezembro. A família suspeita de uma parada cardíaca. Em junho de 2023, ela acabou sendo presa por posse de drogas após ser flagrada roubando uma loja na Flórida, nos Estados Unidos.

Entre as drogas, ela tinha fentanil que é mais forte do que outros analgésicos opioides, como, morfina, por exemplo. O uso do medicamento é controlado nos Estados Unidos. Bobbie foi autuada por acusação de roubo de varejo e posse de substância proibida, não pagou fiança e cumpriu um período de prisão.

Além de Bobbie, Nick já tinha perdido dois irmãos. Leslie Carter aos 25 anos, em 2012, e Aaron Carter, aos 34 anos, em 2022.