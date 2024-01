SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho em clientes que buscam privacidade, novos restaurantes de São Paulo têm investido em espaços reservados. Casas como o Cala del Tanit, do chef espanhol Oscar Bosch, e o kosher Capanema já surgem com áreas dedicadas a reuniões de grupos.

São espaços separados do salão principal que podem ser reservados para eventos corporativos, confraternizações ou apenas para um jantar intimista. Alguns deles são equipados com televisões, serviço de garçom e menu especial.

Segundo Alexandre Cymes, sócio da Ghesta, consultoria para bares e restaurantes, a capital paulista tem uma agenda grande de eventos sociais e corporativos, mas há uma carência de locais para receber as reuniões. Os restaurantes aparecem para atender a essa demanda. Além disso, as locações são uma forma de faturamento extra, sobretudo em dias com menos movimento.

A seguir, conheça dez endereços com mesas privativas. A maioria dos preços são sob consulta, e em todos os casos é necessário fazer reserva.

*

ALTAR

Uma cortina azul separa o salão de um espaço privado, que pode ser reservado para até 30 pessoas. A chef Dona Carmen Virgínia prepara receitas da culinária nordestina, como a galinha cabidela, com molho pardo, fava, farofa e batata-doce (R$ 85).

R. Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena, região oeste, tel. (11) 3034-4260, @restaurantealtarsp

CALA DEL TANIT

A casa do chef Oscar Bosch tem uma sala privativa no mezanino. Ela recebe grupos de dez a 20 pessoas. São duas opções de menus fechados a R$ 420 por convidado. A seleção traz alguns dos carros-chefes, como o peixe do dia e o canudo de nori com atum.

R. Pais de Araújo, 147, Itaim Bibi, região oeste, @caladeltanit

CAPANEMA

No mezanino da casa de comida kosher, que segue regras de alimentação judaicas, há uma sala que abriga até 25 convidados. O espaço conta com uma TV e a locação custa R$ 1.200. O menu destaca os vegetais, caso da flor de abobrinha com ricota e gema curada (R$ 69).

R. Barão de Capanema, 551, Jardim Paulista, região oeste, WhatsApp (11) 95890-9530, @capanemarestaurante

A CASA DE ANTÔNIA

Uma sala reservada no salão de decoração elegante reúne até 12 pessoas no restaurante, no Conjunto Nacional. A chef Andrea Vieira serve refeições da manhã à noite: há sanduíches, saladas, pratos, tortas, doces, coquetéis e vinhos.

Conjunto Nacional - av. Paulista, 2.073, Bela Vista, região central, tel. (11) 93952-5565, @acasadeantonia

CRISTAL CASAMIA

A cozinha italiana é um braço da pizzaria Cristal. No salão de decoração charmosa com luz baixa fica uma área à parte, que acomoda até 14 pessoas. As pizzas e massas, preparadas pelo chef Rodrigo Bizzo, são a especialidade, como o ravióli de muçarela com molho pomodoro (R$ 72).

R. Costa Carvalho, 234, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 94398-3778, @cristalcasamia

DHOMUS

A casa de cozinha mediterrânea tem ambiente sofisticado e oferece três espaços sob reserva, incluindo o terraço, para até 50 pessoas. A locação dura quatro horas e pode ser um jantar completo (R$ 300 a R$ 450), que inclui sugestões como carpaccio de polvo e peixe a putanesca, ou coquetel com porções, principal e sobremesa (R$ 250 a R$ 300).

R. Amauri, 29, Jardim Europa, região oeste, WhatsApp (11) 93903-9443, @dhomusrestaurante

ÈZE

Uma mesa rodeada por cortinas brancas no fundo do salão é a opção para uma refeição mais intimista no restaurante de comida mediterrânea. Tem capacidade para dez pessoas e não é necessário pagar taxa. Receitas como o arroz cozido com camarão, mexilhão, lula e polvo (R$ 118) são preparadas pela chef Uélita Bertani e harmonizam com vinhos.

Al. Tietê, 513, Jardins, região oeste, tel. (11) 95141-4136, @restaurante.eze

GERO ITAIM

O restaurante fica no térreo do luxuoso hotel Fasano, aberto no Itaim Bibi no ano passado. Tem menu italiano e decoração elegante, num salão com pé-direito de 4,5 metros de altura. Há uma sala privativa para 20 pessoas, que pode ser reservada para eventos e reuniões, com preço sob consulta.

R. Pedroso Alvarenga, 706, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3513-7480

PAPPAGALLO CUCINA

A cozinha comandada pelo chef Pedro Mattos ocupa uma casa de dois andares da década de 1940 nos Jardins e reserva uma saleta para quem busca uma reunião reservada. No menu, estão massas tradicionais, carnes e frutos do mar.

Al. Jaú, 1.372, Jardim Paulista, região oeste, WhatsApp (11) 99452-9960, @pappagallocucina

TUJU

O restaurante premiado do chef Ivan Ralston foi reaberto em setembro em novo endereço, com ares de exclusividade, acomodando poucos clientes: são apenas 30 pessoas por jantar, atendidas só sob reserva. O menu-degustação, sazonal, tem dez etapas e custa R$ 890. A refeição começa no térreo, onde fica o bar, segue para o salão principal, no primeiro piso, e termina na cobertura, palco das sobremesas. A casa inteira também é reservada para eventos e jantares particulares, que podem ter cardápio personalizado, com preço sob consulta.

R. Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, região oeste, tel. (11) 91899-0002, @tuju_sp