SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por seus papeis nos filmes "Speed Racer", "O Segredo de Berlim" e "Operação Valquíria", o ator alemão Christian Oliver, 51, morreu na queda de um avião nesta quinta (4). Suas duas filhas e o piloto também morreram no acidente.

Oliver estava a bordo de um pequeno avião com suas duas filhas, Madita, de 10 anos, e Annik, de 12, quando a aeronave caiu no oceano na região da ilha de Bequia, no Caribe, de acordo com a Força Policial de Granadinas.

As autoridades disseram que os quatro corpos foram recuperados devido aos esforços da comunidade de pescadores e mergulhadores de Bequia, que colaboraram com a Guarda Costeira de São Vicente e Granadinas. De acordo com a polícia, a investigação sobre o acidente está em marcha.