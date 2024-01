SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Rodriguinho, 45, foi confirmado no camarote do BBB 24.

Nascido em Bauru, no interior paulista, Rodriguinho iniciou sua carreira como vocalista do grupo Muleke Travesso, e mais tarde fez parte do Os Travessos, um desdobramento da banda original.

Em 2004, iniciou sua carreira solo e se tornou um dos nomes mais conhecidos do pagode brasileiro, fazendo várias parcerias com Thiaguinho e emplacando hits como "Fugidinha", "Leite condensado" e "Amizade é tudo".

Rodriguinho tem cinco filhos e duas netas, filhas do primogênito Gaab, que também é cantor.

Em 2021, sua ex-mulher Natália Damasceno, com quem ele tem dois filhos, o acusou de agressão doméstica.

Rodriguinho pediu desculpas publicamente à ex-mulher e admitiu que "perdeu o controle", porém não chegou a ser investigado pelas agressões.

"Em respeito aos meus familiares, fãs e amigos, gostaria de dizer, primeiramente, que sou contra qualquer tipo de violência. Declaro que sim, me exaltei, perdi o controle e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é a mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz", declarou o músico na época.

Atualmente, Rodriguinho é casado com a modelo Bruna Amaral.

A participação do sambista no BBB 24 foi entregue antes da hora pelo perfil do Instagram do Clube Adelba, em Salvador, onde Rodriguinho iria se apresentar no dia 28 de janeiro. Na postagem, que foi apagada, o clube afirmava que o show foi cancelado devido à entrada de Rodriguinho no reality.