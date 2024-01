SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Afastada das novelas há 10 anos, Helena Ranaldi está cotada para integrar o elenco de "Mania de Você", folhetim das nove da Globo que substituirá "Renascer" a partir de setembro deste ano.

Caso seja escalada, a atriz fará a sua primeira novela na emissora desde "Em Família", de 2014. Relembre abaixo alguns dos principais personagens da carreira de Helena Ranaldi.

1 - A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990 e 1991)

Helena fez a sua estreia na TV em "A História de Ana Raio e Zé Trovão". Escrita por Marcos Caruso e Rita Buzzar, a novela foi exibida pela extinta Rede Manchete entre 1990 e 1991.

Na época com 24 anos, Helena tinha acabado de se formar como atriz. Ela interpretou a personagem Estefânia Piagentini, em participação especial.

2 - Quatro por Quatro (1994 e 1995)

Em "Quatro por Quatro", de Carlos Lombardi, Helena deu vida à sua primeira vilã na TV. Ela interpretou a dissimulada Suzana Salles, filha de uma família decadente do interior.

Na trama, Suzana se envolveu em um triângulo amoroso com Bruno (Humberto Martins) e Tatiana (Cristiana Oliveira). Ela é incentivada a investir no romance pelo vilão Gustavo (Marcos Paulo) por sua semelhança com Mércia, falecida ex-mulher de Bruno.

3 - Laços de Família (2000 e 2001)

"Laços de Família", sucesso de Manoel Carlos, marcou uma das personagens mais marcantes da atriz. Ela interpretou a veterinária Cíntia, que trabalhava no haras da milionária Alma (Marieta Severo).

Na trama, Cíntia viveu um romance entre tapas e beijos com Pedro (José Mayer), administrador do haras. Ela também se envolveu com Alex (Daniel Boaventura) e Romeu (Paulo Zulu).

4 - Presença de Anita (2001)

Minissérie escrita por Manoel Carlos, "Presença de Anita" fez muito sucesso nas noites da Globo no início dos anos 2000. Um dos principais nomes do elenco, Helena deu vida à personagem Lúcia.

A minissérie marcou uma nova parceria entre a atriz e José Mayer. Lúcia era esposa de Nando (Mayer) e queria reacender a paixão do casamento, mas vê o marido cair nos encantos da jovem Anita (Mel Lisboa).

5 - Coração de Estudante (2002)

Novela das seis criada por Emanuel Jacobina, "Coração de Estudante" marcou a primeira protagonista de Helena em um folhetim da Globo. Ela interpretou Clara, professora de direito que lecionava em uma universidade da fictícia Nova Aliança.

Clara era o par romântico de Edu (Fábio Assunção), professor de biologia que se muda para a cidade com o filho Lipe (Pedro Malta). O casal enfrentava as maldades do fazendeiro João Mourão (Cláudio Marzo) e sua filha Amelinha (Adriana Esteves).

6 - Mulheres Apaixonadas (2003)

Em "Mulheres Apaixonadas", outro folhetim de Manoel Carlos, Helena Ranaldi interpretou sua personagem mais memorável. A atriz viveu Raquel, professora que sofria com os abusos e agressões do marido Marcos (Dan Stulbach).

Raquel também ficou marcada por viver um romance proibido com o estudante Fred (Pedro Furtado). No polêmico final da novela, Fred e Marcos morreram juntos em um acidente de carro, enquanto a professora revelou estar esperando um filho do aluno.

7 - Em Família (2014)

"Em Família" marcou a última novela da carreira de Manoel Carlos e o último trabalho da atriz na Globo. Na trama, Helena viveu a pianista Verônica.

Verônica era casada com Laerte (Gabriel Braga Nunes) e morou com ele por 10 anos em Viena, na Áustria. Apaixonada, ela sofria com a frieza do marido e o viu se afastar ainda mais quando ele se reaproximou de Helena (Julia Lemmertz), sua antiga paixão.