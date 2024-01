SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zezé Di Camargo negou que haja rivalidade entre sua filha mais velha, Wanessa, e sua esposa, a influenciadora Graciele Lacerda. O pronunciamento veio após Wanessa ter sido anunciada como participante do BBB 24 (Globo) e internautas relembrarem as brigas envolvendo a família Camargo.

Zezé deixou um comentário em uma publicação do Instagram da colunista Fábia Oliveira, que havia compartilhado uma notícia sobre uma agressão de Wanessa a Graciele. "Fábia, fico triste em ver você anunciar isso da minha família, mesmo sabendo de tudo que você quiser através da minha assessoria e até de mim", começou.

"Você sabe que não existe briga de Wanessa com a Gra, aliás de nem uma de minhas filhas", disse, citando sua outra herdeira, Camilla Camargo.

O cantor, no entanto, confirmou que há brigas dentro da família e citou a esposa de seu filho, Igor. "O que existe é uma acusação feita da menina que vive com meu filho (acusação essa que está sendo apurada pela Justiça). Wanessa e Graciele estão juntas no mesmo processo para descobrir quem fez aqueles comentários", escreveu.

O caso que Zezé cita é a denúncia de que a Graciele usaria um perfil fake para falar mal de parentes como da cantora Wanessa e da esposa de seu filho Igor, Amabylle Eiroa. Foi Eiroa quem soltou alguns prints nas redes sociais e acusou Lacerda de transformar a vida de todos num caos.

Nos prints que foram divulgados, o perfil atribuído a Lacerda usava o nome Priscila Dantas e por várias vezes falava mal de parentes da família Camargo e bem dela própria. Em um vídeo que tomou a web, no qual Graciele editava uma foto no Instagram, era possível ver o tal perfil no aparelho dela.

Em um dos comentários numa foto, o perfil dizia que Wanessa Camargo teria traído o então marido, Marcus Buaiz, com o agora namorado dela, o cantor Dado Dolabella, e que tudo teria sido descoberto na época.

Na ocasião, Wanessa cogitou entrar com um processo contra a mulher de Zezé e havia juntado provas.

Zezé confirmou a existência do perfil fake. Graciele também se pronunciou, mas negou a autoria de ataques à família do marido.

Após o anúncio do BBB nesta sexta (5), Graciele declarou torcida para Wanessa.