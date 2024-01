SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estrela do filme "A Pequena Sereia" (2023), Halle Bailey, 23, anunciou o nascimento de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o rapper DDG. Curiosamente, a gestação sempre foi mantida em segredo e muita gente de surpresa.

"Apesar de já estarmos a alguns dias no novo ano, a melhor coisa que 2023 poderia ter feito por mim foi trazer o meu filho. Bem-vindo ao mundo, meu Halo. O mundo está desesperado para te conhecer", publicou a artista.

Apesar de esconder a novidade, fãs mais atentos sempre desconfiaram de que ela poderia estar esperando um bebê. Ainda mais depois de DDG vacilar e publicar, em novembro, fotos que sugeriam uma barriguinha na atriz. Pouco tempo depois, ele apagou.

Halle fez poucas aparições em redes sociais ao longo desse período e evitava se expor para não gerar notícias.

A preocupação com a exposição é compreensível. Desde que foi anunciada como a protagonista de "A Pequena Sereia", da Walt Disney, Halle recebe comentários pesados contra a sua escalação. A atriz e cantora, no entanto, afirmou que consegue ignorá-los. "Como uma pessoa negra, já esperava por isso", contou ela recentemente ao The Face.