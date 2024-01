SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família do ator Christian Oliver, 51, que morreu com as duas filhas após um acidente de avião na última quinta (4), já recebeu mais de R$ 720 mil em doações por meio de uma vaquinha online criada por uma amiga. A marca já dobrou praticamente a meta que girava em torno dos R$ 400 mil.

"As suas doações ajudarão a cobrir o custo do regresso de Christian e das meninas para casa, serviços funerários e memoriais, despesas legais e irão percorrer um longo caminho para apoiar a Jessica e a família extensa durante este momento terrivelmente difícil", diz na publicação do site GoFundMe.

Conhecido por seus papéis nos filmes "Speed Racer", "O Segredo de Berlim" e "Operação Valquíria", o ator alemão morreu na queda de um avião, assim como suas duas filhas e o piloto.

Oliver estava a bordo de um pequeno avião com suas duas filhas, Madita, de 10 anos, e Annik, de 12, quando a aeronave caiu no oceano na região da ilha de Bequia, no Caribe, conforme a Força Policial de Granadinas.

As autoridades disseram que os quatro corpos foram recuperados devido aos esforços da comunidade de pescadores e mergulhadores de Bequia, que colaboraram com a Guarda Costeira de São Vicente e Granadinas. Segundo a polícia, a investigação sobre o acidente está em marcha.