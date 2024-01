SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa hoje a pré-venda do "NFL in Brasa", evento que exibirá o Super Bowl na Arca, na Vila Leopoldina, em São Paulo, com dinâmicas imersivas entre 9 e 11 de fevereiro.

Os ingressos, a partir de R$ 60, ainda estão exclusivos para correntistas da XP, mas só até quarta-feira (10). Depois da data, começam as vendas para o público em geral.

No evento brasileiro, que tem chancela oficial da liga, os fãs do esporte terão a possibilidade de fazer passes longos ou tentar chutes de field goal, como feito durante os jogos.

Ainda, haverá atividades de tackle, movimento que impede o avanço do adversário, e um desafio de recepção. O público ainda encontra outras atividades como jogos de videogame e de flag, modalidade do esporte com bandeiras amarradas no calção.

Todos os tipos de ingresso, que variam pelo tempo permitido no local, dão acesso às dinâmicas. O MVP Sunday (R$ 220), por exemplo, libera permanência durante todo o dia.

Já na parte gastronômica, o evento traz pratos típicos de um churrasco nos Estados Unidos: cachorro-quente, mac and cheese, asinhas e costela.

NFL IN BRASA

Onde: Arca. Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina.

Quanto: a partir de R$ 60 em sympla.com.br

Quando: entre 9 e 11 de fevereiro