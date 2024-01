SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globo de Ouro foi bem de público na televisão americana este ano. De acordo com a Nielsen, grupo que mede os índices de audiência no país, a transmissão do evento foi vista por 9,4 milhões de pessoas, um salto de 50% em relação ao público que viu a edição de 2023.

No ano passado, apenas 6,3 milhões de pessoas viram a premiação, que consagrou os filmes "Os Fabelmans" e "Os Banshees de Inisherin". A transmissão foi o ponto mais baixo de audiência da história do evento na televisão.

De diferente, só os canais da transmissão da premiação, que naquela ocasião aconteceu pelo Peacock e na emissora NBC e, em 2024, foi visto na CBS e pelo Paramount+. A mudança foi feita depois que o Globo de Ouro perdeu o contrato com a NBC em meio à reorganização interna do prêmio, acusado de corrupção em uma reportagem do Los Angeles Times.

No Paramount+, a plataforma diz que a edição deste ano do evento bateu o recorde de público do serviço, mas não divulgou números que comprovem o feito.