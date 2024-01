RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mineiro e professor de Geografia. Os 18 primeiros participantes do BBB 24 escolheram Michel Nogueira, 33, como o representante masculino do "puxadinho" para entrar no reality.

Formado há 11 anos, Michel leciona em duas escolas e, à noite, estuda Medicina Veterinária -está no sexto período. A mudança de área profissional em futuro próximo é por causa da instabilidade como professor.

"Cada começo de ano, fico sem emprego e aguardo a convocação. Vou para o confinamento desempregado", conta o rapaz que ainda não casou com o companheiro Renato por problemas financeiros "Até daria, ma seria perrengue demais", explica.

Michel diz que é uma pessoa bem-humorada e festeira. Acredita que por estar acima do peso pode ter algumas desvantagens no jogo, mas não teme comentários maldosos e salienta que está disposto a quebrar qualquer barreira com disposição e força de vontade. "Tenho muita garra em tudo que eu faço. Eu sabia que esse momento ia chegar uma hora e estou muito perto dele", diz ele que e se inscreveu para 11 edições do reality.

No entanto, Michel não escondeu que vai precisar controlar o seu lado "dominador" para não ter problemas com outros participantes. Ele também inumera as características que não gosta nos outros. "Não suporto gente metida, folgada e mandona. Eu também sou um pouco mandão e acho que dois dominantes no mesmo lugar dariam muitos embates.", conta.

Tags:

Professor