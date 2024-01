SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Erthal exibiu a kombi que ganhou para trabalhar após viralizar como vendedor ambulante no Rio de Janeiro.

O ex-protagonista de "Malhação" (TV Globo) mostrou o momento da chegada do veículo. "Tá andando! Isso que importa, que eu chegue em casa com ela. É minha, isso que importa", disse, empolgado, em vídeo publicado no Instagram.

Ele exibiu detalhes do veículo e citou alguns problemas.

"Tem que ir [dirigindo] muito na 'maciota', porque a direção não tá legal. Freio, não tem, está sem pastilha. Está realmente precisando de uma reforma. Não está funcionando o espelho [retrovisor], não consigo ver nada"."Tem que trocar tudo. Era uma kombi de depósito. Tem dez anos, ela está deteriorada porque ela estava em uma garagem. Está tudo certo, vai ficar linda. A direção está muito instável, vamos [dirigindo] devagarzinho", acrescentou, enquanto era filmado dirigindo.

Daniel contou seus planos para o automóvel. "O que eu vou fazer: segurança em primeiro lugar, né? Depois documento. Vou deixar ela no mecânico, ele vai falar o valor das peças [novas]. Vou colocar até o meu pix para vocês me ajudarem. Depois, a gente vai customizar".

Ele comemorou e agradeceu o presente. "Muito feliz, 'adrenalizado', cansado, louco para tomar uma [cerveja] gelada. Mas que alegria!", falou, em outro vídeo. Ele ainda escreveu: "Obrigado, tropa! Tô [igual] pinto no lixo! Como dorme?".