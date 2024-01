ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record fez uma mudança inesperada e de última hora para a cobertura do Campeonato Paulista 2024. Mesmo anunciado em dezembro, a emissora decidiu dispensar o ex-árbitro Renato Marsligia da transmissão dos jogos.

Em seu lugar, a emissora de Edir Macedo agiu rápido e contrato Sálvio Spínola, outro ex-árbitro com experiência nos comentários de arbitragem, e que acumula passagens por Globo e ESPN.

A reportagem apurou que a mudança aconteceu por pedido do departamento comercial da TV. O nome de Sálvio agradava bem mais patrocinadores das transmissões da Record que Marsiglia. Sálvio é considerado, atualmente, o melhor comentarista de arbitragem do Brasil.

Procurada pela reportagem, a Record confirma a informação. "A Record confirma a chegada do Sálvio Spínola para a cobertura do Paulistão 2024. Essa contratação atendeu a expectativa do mercado", diz a nota.

A mudança de última hora por determinação comercial chateou Marsiglia, que já vinha atuando no Paulistão pela Record desde 2022.

A reportagem tentou entrar em contato com Marsiglia, mas sem sucesso. Sálvio confirmou sua chegada na Record por telefone brevemente.

A estreia do Campeonato Paulista na Record será no próximo dia 21, um domingo, às 18h (horário de Brasília), com a transmissão de Corinthians e Guarani, direto da Neo Química Arena, em São Paulo.

A narração será de Oliveira Andrade, em sua volta à emissora após 15 anos. Ex-jogador e comentarista na Globo, Walter Casagrande Jr será o comentarista.

A equipe do Paulistão ainda conta com Bruno Laurence, Bruno Piccinatto, Márcio Canuto e Alexandre Oliveira como repórteres.