SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiza Brunet detonou alguns brothers do BBB 24 após sua filha, Yasmin Brunet, ser indicada para o primeiro paredão desta edição.

Sem citar nomes, ex-modelo disse que a filha incomoda por ser bonita e inteligente. Nos stories do Instagram, Luiza postou foto de Yasmin e afirmou: "A beleza e inteligência incomodam muito".

Em outra postagem, Brunet citou inveja de alguns participantes em relação à Yasmin. A ex-modelo repostou publicação de uma amiga que questiona a justificativa de votos em Yasmin por ela não interagir com os colegas. "Mas cê sabe, amiga. Inveja é fod*", afirmou a mãe da sister.

Yasmin Brunet disputa a preferência do público com Maycon e Giovanna para permanecer no reality. O resultado da votação será divulgado na quinta-feira (11), durante a edição.