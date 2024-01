SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leonardo Bricio, 60, contou que está com dengue há uma semana.

Ator pediu aos seguidores que "não brinquem" com a doença: "[Estou] me recuperando [...] Sei que tem doença muito pior, pessoas com tratamentos mais sérios. O lance é que na dengue você só tem que repousar e tomar líquido. Não tem um remédio específico", disse nos Stories do Instagram.

Ele desabafou sobre estar sozinho enquanto está doente. "Faz com que a gente reflita bastante coisa sobre a nossa existência. Principalmente, memórias que vêm na cabeça. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 28 anos. Tem bastante tempo. Uma das memórias que eu lembro quando eu ficava doente era da minha mãe, que pegava uma maçã, cortava ao meio, raspava com uma colherzinha e me dava na boca. Era a única coisa que eu podia comer".

Mas você estar sozinho e ter que fazer comida, se alimentar e às vezes nem conseguir se alimentar; e ter que ter força para reagir, às vezes é complicado. Mas estou me recuperando. Leonardo Bricio