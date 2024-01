RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O vocalista da banda de rock russa The Puppies, Maxim Tesli, foi preso nesta semana após se vestir usando apenas uma meia no pênis em um show.

O cantor foi acusado de pequeno vandalismo. Segundo o canal russo Fontanka, o crime é usado por apoiadores do presidente Vladimir Putin para reprimir a elite do showbiz.

Maxim foi detido no aeroporto de São Petersburgo, na Rússia, quando pretendia ir embora do país, de acordo com a agência de notícias TASS.

Processo contra o cantor de rock. A atitude é vista como propaganda LGBTQIA+, e a Rússia proíbe movimento e classifica como extremista. No domingo (7), o partidário pró-Kremlin Vitaly Borodin anunciou que iria preparar um processo criminal contra o cantor.

Segundo artista preso por aparecer apenas com a meia no pênis. No mês passado, Nikolai Vasiliev, rapper mais conhecido como Vacio, ficou preso por 15 dias e multado em cerca de 200 mil rublos, equivalente a R$ 11 mil, por "propaganda de relações sexuais não tradicionais", após usar apenas uma meia no pênis em uma festa.