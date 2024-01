SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com cinco indicações, a série "Succession" lidera a lista de concorrentes ao SAG Awards, prêmio dado anualmente pelo sindicato dos atores nos Estados Unidos. No cinema, "Barbie" e "Oppenheimer" aparecem com quatro indicações cada.

A lista da 30ª edição do SAG Awards, prêmio que funciona como termômetro do Oscar, foi anunciada nesta quarta-feira. A cerimônia de premiação acontece em 23 de fevereiro e será transmitida ao vivo pela Netflix.

Promovido pelo Screen Actors Guild, associação que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, o SAG Awards contempla exclusivamente trabalhos de atuação.

Confira abaixo a lista completa de indicados.

Melhor ator em filme para televisão ou série limitada

Matt Bomer, "Companheiros de Viagem"

Jon Hamm, "Fargo"

David Oyelowo, "Lawmen: Bass Reeves"

Tony Shalhoub, "Mr. Monk?s Last Case: a Monk Movie"

Steven Yeun, "Treta"

Melhor atriz em filme para televisão ou série limitada

Uzo Aduba, "Painkiller"

Kathryn Hahn, "Tiny Beautiful Things"

Brie Larson, "Uma Questão de Química"

Bel Powley, "A Small Light"

Ali Wong, "Treta"

Melhor ator em série de comédia

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Bill Hader, "Barry"

Ebon Moss Bachrach, "The Bear"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Melhor atriz em série de comédia

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Quinta Brunson, "Abbot Elementary"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Melhor elenco em série de comédia

"Abbott Elementary"

"Barry"

"The Bear"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

Melhor ator em série de drama

Brian Cox, "Succession"

Billy Crudup, "The Morning Show"

Kieran Culkin, "Succession"

Matthew Macfadyen, "Succession"

Pedro Pascal, "The Last of Us"

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Elizabeth Debicki, "The Crown"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "A Diplomata"

Sarah Snook, "Succession"

Melhor elenco em série de drama

"The Crown"

"The Gilded Age"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

"Succession"

Melhor atriz coadjuvante

Emily Blunt, "Oppenheimer"

Danielle Brooks, "A Cor Púrpura"

Penelope Cruz, "Ferrari"

Jodie Foster, "Nyad"

Da?Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"

Melhor ator coadjuvante

Sterling K. Brown, "American Fiction"

Wilelm Dafoe, "Poor Things"

Robert De Niro, "Assassinos da Lua das Flores"

Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Ryan Gosling, "Barbie"

Melhor atriz

Annette Bening, "Nyad"

Lily Gladstone, "Assassinos da Lua das Flores"

Carey Mulligan, "Maestro"

Margot Robbie, "Barbie"

Emma Stone, "Poor Things"

Melhor ator

Bradley Cooper, "Maestro"

Colman Domingo, "Rustin"

Paul Giamatti, "Os Rejeitados"

Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Jeffrey Wright, "American Fiction"

Melhor elenco em filme

"American Fiction"

"Barbie"

"A Cor Púrpura"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Oppenheimer"

Melhor performance de ação por um conjunto de dublês em filme

"Barbie"

"Guardiões da Galáxia 3"

"Indiana Jones - A Relíquia do Destino"

"John Wick - Capítulo 4"

"Missão Impossível - Acerto de Contas Parte Um"

Melhor performance de ação por um conjunto de dublês em série

"Guerra nas Estrelas - Ahsoka"

"Guerra nas Estrelas - The Mandalorian"

"Barry"

"Treta"

"The Last of Us"