SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a estreia da nova versão do filme "Mean Girls" ("Meninas Malvadas", em português),sucesso com Rachel McAdams e Lindsay Lohan nos anos 2000, a We Coffee -rede de cafeterias conhecida pelo seu visual instagramável em São Paulo-, e a Paramount lançaram um menu inspirado nas Plásticas, as patricinhas que usam roupas rosas às quartas-feiras.

Os itens do Burn Box estão disponíveis em todas as unidades até domingo, 4 de fevereiro. O nome escolhido faz referência ao Burn Book, ou Livro do Arraso, em que Regina George, Karen Smith, Gretchen Wieners e Cady Heron escreviam fofocas e comentários maldosos sobre seus colegas de classe e profissionais do colégio North Shore.

O cardápio conta com o Pink Fetch (R$ 26), bebida à base de sorvete de baunilha e framboesa, finalizada com chantili, framboesas e o rosa natural da pitaya, e o The Plastics (R$ 18), que leva espresso, calda e leite de morango artesanal, morangos frescos e cranberry em pó.

O público também pode experimentar Is Croissant a Carb?, um croissant de salame com queijo gouda, pasta de manjericão e rúcula (R$ 22). Dentre os doces, a opção é o musse de chocolate em formato de boca e recheio de caramelo salgado, o Entremet Kiss (R$ 23).

O combo inclui uma bebida, um salgado e um doce servido em uma caixa temática rosa. O Pink Plastic Cup, um copo com detalhes do musical, custa R$ 59,90. Nas compras acima de R$ 80 com itens da campanha, os clientes ganham uma cartela de adesivos.

A ação também produziu decorações instagramáveis de "Mean Girls" nas lojas do MorumbiShopping, Vila Nova Conceição e Avenida Paulista.

WE COFFEE AVENIDA PAULISTA

Av. Paulista, 1.111 (Edifício Citi Center), Consolação, região central

WE COFFEE MORUMBISHOPPING

Av. Roque Petroni Júnior, 108, Jardim das Acacias, região oeste

WE COFFEE VILA NOVA CONCEIÇÃO

R. Diogo Jácome, 598, Vila Nova Conceição, região sul