SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio Shell de Teatro anunciou nesta quarta (10) os indicados da sua 34º edição. A cerimônia de entrega dos troféus acontece dia 12 de março, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Ao todo, são 45 espetáculos indicados, de diversos formatos e temas. Pela primeira vez na história do prêmio, concorrem espetáculos de todo o Brasil, na nova categoria destaque nacional.

Quatro produções saem na frente e acumulam quatro indicações cada uma: "A Aforista", dirigido por Marcos Damaceno e protagonizado por Rosana Stavis, que estreou em Curitiba e teve temporadas no Rio e em São Paulo; "Agropeça", do Teatro da Vertigem, um dos grupos mais longevos da atual cena, "Azira'i", espetáculo criado a partir das memórias da atriz Zahy Tentehar sobre sua mãe, a primeira mulher pajé de sua aldeia indígena; e o musical "Viva o Povo Brasileiro", idealizado a partir da obra de João Ubaldo Ribeiro.

Veja a lista de indicados.

SELEÇÃO DO JÚRI DE SP

**Dramaturgia**

Victor Nóvoa, "Mãos Trêmulas"

André Santos, "Quilombo Memória"

Carlos Canhameiro, "Xs Culpadxs"

Ave Terrena e Ymoirá Micall,"Fracassadas Br"

**Direção**

Antônio Araújo e Eliana Monteiro, "Agropeça"

José Fernando Peixoto de Azevedo, "Ensaio Sobre o Terror"

Marcos Damaceno, "A Aforista"

André Paes Leme, "Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé)"

**Ator**

Vinicius Meloni, "Agropeça"

Marco Antônio Pâmio, "A Herança"

Vitor Britto, "O Avesso da Pele"

Maurício Tizumba, "Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé)"

**Atriz**

Grace Gianoukas, "Nasci para Ser Dercy"

Alessandra Maestrini, "Kafka e a Boneca Viajante"

Rosana Stavis, "A Aforista"

Tenca Silva, "Agropeça"

**Cenário**

Simone Mina, "Mutações"'

Luiz Fernando Marques (Lubi), "Ainda Sobre a Cama"

Eliana Monteiro e William Zarella, "Agropeça"

Attilio Martins, "Bossa Nova Cabaré Bar"

**Figurino**

Fabio Namatame, "Além do Ar - um Musical Inspirado em Santos Dumont"

Marah Silva, "Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé)"

Karen Brusttolin, "A Aforista"

João Pimenta, "Kafka e a Boneca Viajante"

**Iluminação**

Aline Santini, "Mutações"

Nicolas Caratori, "A Cerimônia do Adeus"

Maneco Quinderé, "Alguma Coisa Podre"

Fran Barros e Tulio Pezzoni, "Once - o Musical"

**Música**

Naruna Costa pela direção musical de "Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto"

Alexandre Rosa pela direção musical de "Infância"

Peri Pane pela direção musical de "Quando o Discurso Autoriza a Barbárie"

Chico César e João Milet Meirelles pela música original e direção musical de "Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé)"

**Energia que vem da gente**

- Selo Lúcias, iniciativa da Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap), pela organização, publicação e distribuição gratuita de livros que resgatam a história das artes cênicas no Brasil

- Ateliê 23, pela pesquisa sobre violência de gênero e tráfico sexual de adolescentes e mulheres prostituídas no ciclo da borracha, no interior da Amazônia, tema do espetáculo "Cabaret Chinelo"

- Rosas Periféricas, pelo trabalho que desenvolve há 15 anos na região do Parque São Rafael, periferia de São Paulo, com espetáculos teatrais e ações sócio-educativas, voltados ao público jovem

- Palacete dos Artistas, projeto de moradia e assistência no centro de São Paulo onde artistas veteranos vivem por meio de aluguel social e de autogestão do espaço e realização de eventos culturais

SELEÇÃO DO JÚRI DO RJ

**Dramaturgia**

Rafael Souza-Ribeiro, "Jonathan"

Zahy Tentehar e Duda Rios, "Azira'í"

Rodrigo França, "Angu"

Vinicius Baião, "Três Irmãos"

**Direção**

Orlando Caldeira, "Pelada - A hora da Gaymada"

Luiz Antônio Pilar, "Leci Brandão - na Palma da Mão"

Dulce Penna, "Jonathan"

Bruce Gomlevsky, "Outra Revolução dos Bichos"

**Ator**

Milhem Cortaz, "Diário de um Louco"

Sérgio Kauffman, "Leci Brandão - na Palma da Mão"

Matheus Macena, "Los Hermanos - Musical Pré-fabricado"

Xando Graça, "Gente de Bem"

**Atriz**

Zahy Tentehar, "Azira'i"

Jéssica Barbosa, "Em busca de Judith"

Nilda Andrade, "Pipas"

Blackyva, "Chega de Saudade"

**Cenário**

Ricardo Rocha, "Eyja: Primeira Parte, a Ilha"

Lidia Kosovski, "Olga e Luis Carlos - Uma História de Amor"

Batman Zavareze e Mariana Villas-Bôas, "'Azira'i"

Clebson Prates, "Angu" e "Para Meu Amigo Branco"

**Figurino**

Luiza Marcier, "Los Hermanos - Musical Pré-fabricado" e "Restos na Escuridão"

Carlos Alberto Nunes, "A Hora do Boi"

Giovanni Targa, "Só Vendo Como Dói Ser Mulher de Tolstói"

Flavio Souza, "Eyja: Primeira Parte, a Ilha"

**Iluminação**

Daniela Sanchez, "Leci Brandão - na Palma da Mão"

Ana Luzia Molinari de Simoni, "Azira'í" e "Feio"

Paulo Cesar Medeiros, "O Menino é o Pai do Homem"

Beto Bruel, "A Aforista"

**Música**

Ruy Guerra, Zeca Baleiro e Lui Coimbra pela direção musical e trilha original de "Dom Quixote de Lugar Nenhum"

Pedro Sá Moraes pela direção musical e composições originais de "Em Busca de Judith"

André Muato pela direção musical, percussão corporal e trilha original de "Pelada - A Hora da Gaymada"

André Muato e Felipe Storino pela direção musical de "Chega de Saudade"

**Energia que vem da gente**

- Cia dos Comuns, pelos 22 anos de atuação continuada para a formação e o fortalecimento da cena teatral preta brasileira, contribuindo de forma decisiva para o fomento e formação de artistas negros e a luta antirracista em nossa sociedade

- Projeto Museu dos Meninos, por criar, através de uma série de ações artísticas, um lugar inspirador para todas as necessárias políticas públicas voltadas para a preservação da memória e a imaginação de futuros outros para os jovens pretos e favelados do Complexo do Alemão

- Entidade Maré pela "Ocupação Noite das Estrelas", por celebrar nas ruas do Complexo da Maré, unindo a comunidade e pessoas vindas de outras partes da cidade, a vida e a ancestralidade dos artistas LGBTQIA+ que, durante as décadas de 1980 e 1990, realizaram ali os shows 'Noite das estrelas''

- Elenco de espetáculo "Meu Corpo Está Aqui", pelo processo coletivo de construção de um espetáculo que impacta de forma positiva na visibilidade de pessoas com deficiência

**Destaque Nacional**

"As Cores da América Latina", da Panorando Cia e Produtora, de Manaus

"Temporada de Caça - uma Tragicomédia Distópica Linkedinesca", da Minha Nossa Cia de Teatro, de Curitiba

"O Rabo e a Porca", da Multi Planejamento Cultural, de Salvador

"Vestido de Noiva", do Grupo Oficcina Multimédia, de Belo Horizonte