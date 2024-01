ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record recontratou a repórter esportiva Janice de Castro seis meses após sua demissão. Dispensada em julho do ano passado em meio a cortes realizados pela emissora, ela retornou para a cobertura do Campeonato Paulista 2024.

Neste retorno à emissora, Janice fará transmissões e coberturas de jogos para telejornais da emissora, como Jornal da Record, Balanço Geral e Fala Brasil. Ela acertou sua volta nesta quarta (10).

Janice também será a única mulher da equipe fixa de futebol da Record para o Campeonato Paulista, já que no último mês de dezembro, a apresentadora Mylena Ciribelli foi dispensada.

A narração dos jogos do Paulistão será de Oliveira Andrade. Os comentários de Casagrande e do ex-árbitro Sálvio Spínola. Bruno Piccinatto, Bruno Laurence e Alexandre Oliveira serão os repórteres juntamente com Janice.

O retorno de Janice de Castro chama a atenção justamente pela forma como ela saiu. A Record a dispensou em julho, em uma onda que cortou mais de 100 profissionais.

Entre os nomes que saíram assim como Janice, estiveram a apresentadora Patrícia Costa, ex-Jornal da Record; e Janine Borba, que estava na empresa desde 2004.

No período em que ficou fora, Janice de Castro trabalhou para o Paramount +, em transmissões de partidas da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana.

Antes, ela havia ficado 18 anos na Record, que era sua única empresa até então, sempre na cobertura esportiva.