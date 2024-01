A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes vai receber, no dia 26 de janeiro, o filme "Cabinda", produzido em Juiz de Fora, por Swahili Vidal, no palco do Cine-Theatro Central. A obra apresenta um recorte da ação de liberdade de Roza Cabinda, mulher africana mantida sob escravidão por Henrique Halfeld, considerado um dos fundadores de JF, e se pauta na questão racial. O evento é considerado um dos mais importantes do gênero no país e o mais disputado de Minas Gerais.

Com duração de 25 minutos, o filme de ficção conta a história de Roza, que atualmente é reconhecida como exemplo de coragem por ter lutado na Justiça pelo direito de tornar-se uma mulher livre. Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), a situação foi descoberta e amplamente divulgada em 2021.



A produção do filme

A direção de atores, preparação de elenco e produção são assinadas por Fernando Valério. A atriz Danyela Silvério interpreta Roza Cabinda, enquanto Ciça Liberdade dá vida ao personagem Madalena, uma mulher negra vítima de trabalho escravo em Minas. O texto do espetáculo foi escrito pelo dramaturgo Tiê Fontoura, e André Monteiro foi o responsável pelo figurino.



Sobre o diretor

“Cabinda” é o terceiro curta-metragem do diretor Swahili, formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Seu primeiro trabalho, “Cabelo Bom”, realizado em parceria com Claudia Alves, no Rio de Janeiro, conquistou 13 prêmios, inclusive um Kikito no Festival de Gramado em 2017, na categoria Prêmio Especial do Júri.

Ele teve passagens pela TV Globo como repórter cinematográfico no jornalismo e como produtor de conteúdo do Programa É de Casa. Além disso, fotografou o making of da série Magnífica 70 para HBO, assim como contribuiu na fotografia para as séries Milton Nascimento – Intimidade e poesia para o canal HBO, Paulo César Pinheiro – Letra e Alma do canal Curta! e para o projeto Falas Negras da Globo e Globoplay.

Vidal também conquistou o Prêmio Emmy Internacional por sua cobertura das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016.



Murilão

O trabalho foi realizado com patrocínio do Edital Murilão, lançado pela Funalfa, como parte do Programa Cultural Murilo Mendes.