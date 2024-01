SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançada em 2001, a música "Murder on the Dancefloor", da britânica Sophie Ellis-Bextor, triplicou seu número de reproduções no Spotify. Em apenas um mês, a música cresceu 290% no Spotify brasileiro e 340% no mundial.

O sucesso da faixa é devido à sua escolha como trilha do filme "Saltburn" (Netflix). A música embala a cena em que o ator Barry Keoghan dança nu na mansão.

A dança virou hit nas redes sociais, com fãs do filme reproduzindo a coreografia do personagem Oliver.

Nos EUA, as reproduções tanto da música quanto do álbum, "Read My Lips", cresceram 360% e 340%, respectivamente, uma semana após o lançamento do filme, em 12 de novembro de 2023.

Em entrevista à revista People americana, Sophie Ellis Bextor disse que não sabia o contexto da cena, mas que gostou do resultado final.

"Eu canto 'Murder' há mais de 20 anos e é tão legal que ainda tem o poder de surpreender", disse a cantora pop, hoje com 44 anos. "Sempre que sua música é usada, você recebe uma pequena sinopse. Essa sinopse descrevia como o personagem estaria dançando, mas não tive nenhum contexto. De qualquer forma, tenho um senso de humor bastante peculiar, então pensei, 'acho que preciso ver como isso se desenrola'. Eu realmente não sabia exatamente como seria o papel que a música desempenharia no filme até vê-la na exibição, mas adorei", explicou.

No longa da diretora Emerald Fennell, o jovem universitário Oliver (Barry Keoghan) vai passar um verão em Saltburn, castelo da abastada e aristocrática família do seu colega Felix Catton (Jacob Elordi) por quem tem um crush.