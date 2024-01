SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova experiência imersiva em São Paulo reúne obras e curiosidades de quatro mestres da arte: Van Gogh, Monet, Da Vinci e Michelangelo. A exposição estreia no sábado (13), no Shopping Vila Olímpia, na região oeste da capital, e fica em cartaz até domingo, 3 de março.

A mostra "Pincelando a História" exibirá sete salas distribuídas em um espaço com mais de mil m². De acordo com os organizadores, será possível passear pela "Noite Estrelada", do holandês Vincent van Gogh, conhecer "Mulheres no Jardim" retratadas pelo francês Claude Monet e "A Última Ceia", do italiano Leonardo Da Vinci, além de contemplar "A Criação de Adão", de Michelangelo, também italiano.

O evento também contará com óculos de realidade virtual para que o público explore e analise detalhes das técnicas, invenções e descobertas científicas de Da Vinci ?conhecido por realizar produções em diversas áreas, como escultura, arquitetura, engenharia, anatomia e música.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site da Fever e estão disponíveis a partir de R$ 60 (inteira). A entrada VIP Flex custa R$ 150, inclui uma caneca e não exige agendamento prévio para a visita.

Pincelando a História: Os 4 artistas que mudaram a história da arte

Onde Shopping Vila Olímpia, r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, região oeste.

Quando Seg a dom., das 10h às 21h. De 13/1 a 3/3.

Preço A partir de R$ 60 (inteira).