SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giovanna percebeu um clima entre Nizam e Alane durante a festa do BBB 24 (Globo), e deu a entender que também estaria interessada no rapaz, sem citá-lo.

A sister conversou com Yasmin Brunet sobre o assunto, e disse que não está interessada em uma dinâmica de triângulos amorosos. Ela chegou a comparar o que aconteceu com Diego Alemão, Iris Stefanelli e Fani Pacheco no BBB7.

Giovanna: "Homem que tem mulher eu estou fora, entendeu? A última coisa que eu vim participar desse lugar é triângulo amoroso. Não, sinceramente, tenha dó. É o novo o quê? Íris, Alemão e Fani?"

Yasmin: "O que eu entendi da Alane é que ela é muito nova, ela tem 20 ou 21 [anos]. Eu acho que rola uma atração, mas eu não sei se ele vai agir nisso porque ela é muito nova"

Giovanna: "Só se ele [Nizam] for bobo".