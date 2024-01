SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O longa "Laranja Mecânica", de Stanley Kubrick, volta às telonas no Cine Marquise, na região oeste de São Paulo, como parte da exibição de filmes clássicos. Lançado em 1971, a ficção fica em cartaz entre os dias 18 e 24 de janeiro.

A pré-venda de ingressos começa hoje (11) no site do Cine Marquise. O preço das entradas na bilheteria varia entre R$ 30 (inteira, às quartas-feiras) e R$ 42 (inteira, de sexta à sábado). Para compras realizadas de forma online, é cobrada uma taxa de serviço.

Na trama, baseada no livro de romance inglês de Anthony Burgess, Alex (Malcolm McDowell) pratica crimes com uma gangue na Grã-Bretanha. Após ser preso, o protagonista tem a chance de reduzir sua pena ao se tornar cobaia de um experimento do governo, que busca diminuir os impulsos destrutivos do ser humano, com a exibição de imagens violentas.

"Laranja Mecânica" teve a sua exibição proibida no Brasil durante o período da ditadura militar. Em 2020, foi selecionado para preservação no National Film History, nos Estados Unidos. O filme será exibido na sala 1 do Cine Marquise, que conta com o melhor sistema de som na capital, segundo avaliação da Folha.

'LARANJA MECÂNICA'

Quando De 18 a 24 de janeiro

Onde Cine Marquise, av. Paulista, 2073, Cerqueira César, região oeste

Preço A partir de R$ 30 (inteira)

Direção Stanley Kubrick

Tags:

Janeiro