SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Família Soprano" chegou ao marco de 25 anos de existência na última quarta (10), e a HBO aproveitou a ocasião para apresentar a série ao público do TikTok.

A emissora estreou no último domingo (7) um perfil oficial do seriado na plataforma, e desde então vem publicando nele uma série de vídeos que resumem os episódios das seis temporadas do programa em 25 segundos. O projeto é batizado de "Sopranos in :25" e engloba todos os 86 capítulos da história de Tony Soprano.

As compilações variam de conteúdo. O primeiro vídeo, dedicado ao piloto, inclui trechos de vários episódios e serve como um resumo geral do tom da série.

Outros vídeos, enquanto isso são mais específicos. Na publicação dedicada ao sétimo episódio da segunda temporada, o clipe reúne em 25 segundos o ator Michael Imperioli falando a palavra "roteiro" em diversos momentos. O dedicado ao nono episódio da primeira temporada, por sua vez, se concentra nos insultos ditos pelos personagens naquela altura do programa.

A HBO também disponibilizou no YouTube os dois primeiros episódios da série.

Além do projeto nas redes sociais, a emissora atualizou a página da série na plataforma Max, nos Estados Unidos, com uma série de cenas inéditas de bastidores. A HBO também divulgou 15 vídeos de cenas deletadas, incluindo três que nunca foram mostradas ao público.