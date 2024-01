Os interessados em desfilar no Carnaval de Matias Barbosa já podem cadastrar, por meio de formulário, nos blocos de rua. É preciso informar se equipamento de som será utilizado e o local de concentração, entre outras informações. Os dados serão encaminhados para a Polícia Militar (PM).

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa visa organizar as atividades, além de garantir a ordem e segurança durante a festividade.

O Executivo ressaltou que a programação oficial será divulgada no início nas próximas semanas, e incluirá sonorização mecânica na área das tendas para os blocos tradicionais, como pijamas, piranhas e cafona, além de bandas de marchinhas, sambas e axé.

Mesmo que o bloco não utilize som mecânico e não for desfilar, é preciso notificar a atividade no site da Prefeitura até o dia 5 de fevereiro.

Além disso, é necessário realizar o cadastro junto ao Corpo de Bombeiros no INFOSCIP, no site prevencaobombeiros.mg.gov.br seguindo os seguintes passos: Eventos e Blocos > Declaração de eventos temporários e blocos de carnaval > Declarar bloco de carnaval.

Para os demais grupos não será permitida a utilização de equipamentos de som, como veículos, entre outros, em espaços públicos.

“A medida está alinhada com a proposta do Carnaval matiense, voltado para a família, com maior parte da programação no período diurno, e demais atividades e shows com programação até as 00h30”, destacou a Administração.