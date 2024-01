SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodriguinho ganhou a liderança do BBB 24 durante a noite desta quinta-feira (11). Ainda com o colete da prova, o brother camarote escolheu três participantes que estariam na mira do voto dele. A dupla Davi e Isabelle, os favoritos do público no puxadinho, e a pipoca Beatriz foram os pré-selecionados para o paredão.

A decisão do líder é parte da nova dinâmica do programa. Agora o chefe da casa deve comunicar a todos suas intenções de voto.

A prova para conquistar o reinado foi dividida em três etapas. A primeira distribuiu os confinados em quatro equipes com seis participantes cada.

O grupo amarelo competiu na semifinal contra o grupo branco. O grupo azul competiu contra o grupo preto. Ambos os desafios eram de corrida com um veículo a manivela. Os vencedores disputaram a segunda etapa, também em equipe.

Os times amarelo e azul foram os classificados. Eles se enfrentaram na mesma trilha da fase anterior e o grupo azul levou a melhor.

Na terceira e última etapa competiram entre si os seis integrantes do grupo azul: Rodriguinho, Matteus, Giovanna Pitel, Lucas Pizane, Nizam e Fernanda. Essa fase foi de sorte e o vencedor teve que encontrar um envelope premiado.

O camarote foi o último a abrir a carta e nela estava a mensagem que o credenciou como líder dos próximos dias.